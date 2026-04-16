В Новогрудке продавец телефонов оформлял кредиты на паспорта своих клиентов

Новогрудский районный отдел Следственного комитета в отношении белоруса завел уголовное дело по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса — умышленные незаконные сбор, предоставление информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина. За это преступление суд может наказать общественными работами, штрафом, арестом, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же период.