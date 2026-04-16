В Новогрудке продавец телефонов оформлял кредиты на паспорта своих клиентов. Подробности сообщает Следственный комитет.
В 2023 году 31-летний житель Новогрудка устроился продавцом в одну из частных компаний. Он продавал телефоны, аксессуары, консультировал посетителей. Также мужчина помогал и с оформлением онлайн-заявок на кредиты для покупки техники.
Через несколько месяцев работы у белорусы возникли финансовые сложности. И тогда он решил оформить несколько кредитов по паспортным данным покупателей. Первое время фигурант исправно вносил деньги за кредит, однако вскоре они закончились, и он начал допускать просрочки по платежам.
«Долг увеличивался, и, в связи с этим банки начали направлять уведомления своим “неплательщикам”. Получив их, потерпевшие обратились в милицию», — рассказали в ведомстве.
В результате своей преступной деятельности мужчина оформил три кредита на общую сумму более 13 000 рублей.
При изучении личности фигуранта выяснилось следующее: в 2022 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по части 3 статьи 211 Уголовного кодекса за присвоение вверенного имущества, совершенное в крупном размере. По приговору суда, мужчину лишили права занимать должности, которые связаны с учетом, хранением, распоряжением материальных ценностей, сроком на пять лет.
На допросе фигурант признал вину, сообщив, что полученные преступным путем деньги потратил на погашение старых долгов, а также на личные нужды. Он намеревался самостоятельно выплачивать кредиты, чтобы о них никто не узнал, но денег не хватило.
«Комментировать тот факт, что должность продавца занимал незаконно, не стал», — обратили внимание в СК.
Новогрудский районный отдел Следственного комитета в отношении белоруса завел уголовное дело по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса — умышленные незаконные сбор, предоставление информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина. За это преступление суд может наказать общественными работами, штрафом, арестом, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же период.
