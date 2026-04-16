В Воронеже из незаконного оборота изъяли около 75 литров алкоголя

В Воронеже полицейские и региональное министерство имущественных и земельных отношений провели рейды по контролю за оборотом подакцизной продукции и выявили два грубых нарушения правил торговли спиртным. Пришлось изъять из незаконного оборота около 75 литров алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 16 апреля.
Первым нарушителем оказался ИП с магазином на улице Ворошилова. Предприниматель незаконно продавал алкоголь в розницу. У него полицейские изъяли более 25 литров товара и составили протокол. Материалы направили в Арбитражный суд Воронежской области.
В тот же день стражи порядка пресекли нарушение в буфете на улице 9 Января. Заведение продавало алкоголь после 21:00, игнорируя запрет, установленный региональным законодательством.
— Из незаконного оборота здесь изъяли около 50 литров. В отношении виновных лиц тоже составили административный протокол, — уточнили в ведомстве.