В Беларуси иностранец убил беременную жену, пытался зарезать пасынка, изнасиловал падчерицу, а потом взял ее в заложницы

В Беларуси иностранец убил беременную жену и изнасиловал падчерицу. Подробности приводит Генеральная прокуратура.
В сентябре 2023 года фигурант находился в Добруше и систематически причинял падчерице 2007 года рождения, продолжительную физическую боль, мучения и психические страдания (девочка находилась в зависимом от мужчины положении). Кроме того, он наносил ей побои, удерживал и таскал за волосы, сдавливал шею. Одним из поводов было использование несовершеннолетней мобильного телефона. Истязание прекратились лишь после того, как 9 октября 2023 года в РОВД поступила информация из школы о насилии со стороны отчима.
А ровно через два года, 9 октября 2025-го, фигурант, будучи пьяным, с особой жестокостью убил свою беременную супругу 1990 года рождения. На глазах у малолетних детей и брата мужчина нанес женщине не менее двух ударов ножом в грудную клетку и шею. Супруга изверга умерла от массивной кровопотери.
После этого иностранец попытался убить пасынка 2009 года рождения, которые вступился за мать. Фигурант нанес несовершеннолетнему не менее четырех ударов в область грудной клетки, по конечностям. Мальчик оказал активное сопротивление, ему была оказана своевременная квалифицированная медпомощь.
«Далее обвиняемый, прибегая к демонстрации ножа, совершил возле трупа убитой им супруги действия сексуального характера в отношении падчерицы, после чего изнасиловал ее», — сообщили в Генпрокуратуре.
Когда на место случившегося приехал ОМОН, то мужчина захватил падчерицу в заложницы, приставив нож к ее груди и животу. Он принуждал сотрудников милиции передать ему имевшееся при них оружие, прекратить действия по задержанию, покинуть дом.
Падчерицу освободили сотрудники ОМОН, применив физическую силу к иностранцу. Они выхватили нож из его рук, а затем задержали. Детей в тот же день забрали в больницу, а позднее направили в территориальный социально-педагогический центр. Они были переданы в приемную семью. Мужчину лишили родительских прав в отношении своих троих детей.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по нескольким статьям в отношении фигуранта. Речь идет про часть 2 статьи 154 Уголовного кодекса — истязание несовершеннолетней; подпункт 3, часть 6 статьи 139, часть 1 статьи 14, подпункт 6, 10, 16 части 2 статьи 139 УК — убийство и покушение на убийство.
Также указаны часть 2 статьи 167 и часть 2 статьи 166 УК — насильственные действия сексуального характера и изнасилование; статья 364 УК — насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности и пункт 4 части 2 статьи 291 УК — захват заложника.
