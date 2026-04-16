В Казани при пожаре в пятиэтажке спасли двух мужчин

В Кировском районе Казани произошел пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Загорелись вещи и мебель на кухне. Общая площадь возгорания составила 7 квадратных метров.
Сотрудники пожарной охраны поднялись по лестничному маршу в горящую квартиру. С помощью специальных масок они вывели на свежий воздух двоих мужчин — 22 и 32 лет. Пострадавших передали врачам.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электроскутера. Специалисты полагают, что было нарушено устройство или эксплуатация электрооборудования.