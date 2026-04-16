УФССП: дорожное предприятие не выплатило диспетчеру 740 тыс. рублей зарплаты

Диспетчер вместе с другими работниками обратилась к дирекции с письмом о неправильном начислении заработной платы — за ночные смены, работу сверхурочно и в отпуске. После этого руководство начало оказывать на женщину психологическое давление, выразившееся в проведении служебных проверок, привлечении к дисциплинарной ответственности и угрозах увольнения по статье. Сотрудница была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию, но затем решила добиться справедливости в судебном порядке.