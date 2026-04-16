В Волгограде спасли из водяного плена отдыхающих с 5-летним ребенком

Волгоградские спасатели помогли выбраться из водяного плена группе отдыхающих, среди которых был пятилетний ребенок.

Компания выбралась на природу, выбрав местом отдыха остров Денежный в Тракторозаводском районе областного центра. Пока они наслаждались отдыхом, разыгралась стихия.

«Из-за порывистого ветра, усилившего волнение акватории, люди не смогли самостоятельно покинуть остров на надувной лодке и обратились за помощью, позвонив в службу 112», — поясняют в региональной аварийно-спасательной службе.

На помощь им выдвинулись специалисты Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения. Они быстро добрались до острова на моторном катере «Неман» и оперативно эвакуировали туристов на городское побережье. Медицинская помощь им не потребовалась.

Волгоградцам и гостям области напоминают: в случае происшествия на воде нужно немедленно звонить по телефону экстренных оперативных служб 112 или оперативному дежурному региональной Службы спасения 8 (8442) 33−60−60 — его можно заранее сохранить в список контактов, собираясь на природу.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о найденном теле одного пропавших на Оленьевском заливе Волги рыбаков.