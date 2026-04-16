В Волгограде мать пойдет под суд за гибель дочери после падения на рельсах

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, в центре которого — местная жительница, обвиняемая в гибели собственной дочери. Следователи считают, что женщина виновна в причинении смерти по неосторожности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Трагедия произошла вечером 26 августа 2025 года. Женщина вместе с двумя детьми переходила железнодорожный переезд на улице Шурухина. В этот момент ее младшая дочь споткнулась и упала, ударившись о рельсы и камни. Девочка получила серьезные травмы и сразу же начала жаловаться на сильные боли в ноге.
Однако, несмотря на очевидные страдания ребенка, мать не спешила обращаться за помощью. Целых двое суток она не предпринимала никаких шагов для лечения дочери. Только 28 августа, спустя два дня после падения, она привела девочку к травматологу. Врач сразу же указал на необходимость дальнейшего наблюдения и лечения у детского специалиста по месту жительства. Но и это предупреждение женщина проигнорировала. Жалобы дочери на усиливающиеся боли в груди и ноге остались без внимания.
Результатом такого бездействия стало ужасное осложнение полученных травм. Спустя неделю после падения девочка скончалась дома. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за осложнений травм грудной клетки и ноги, а также развития инфекции. Эксперты также выявили у ребенка серьезное заболевание, которое не было диагностировано ранее из-за отсутствия обращений к врачам.
Сейчас расследование полностью завершено. Уголовное дело передадут в суд, где и рассмотрят все обстоятельства трагедии.