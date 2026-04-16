В Волгограде осудят мать умиравшего дома ребенка

В августе прошлого года жительница Тракторозаводского района возвращалась домой с детьми. Путь семьи пролегал через железнодорожные пути, где младшая дочь не удержалась на ногах и упала, ударившись о рельсы и каменистую насыпь. Сразу после этого ребенок, которая, несмотря на серьезное падение, продолжала самостоятельно идти к дому, стала жаловаться на сильную боль в ноге. Но сразу же за помощью врачей ее мать решила не обращаться.