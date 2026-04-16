Дом заметили плывущим по Оке в Нижегородской области

Очевидцы заметили плывущий по Оке дом. Об этом сообщили в MAX-канале «Кстати».
Дом заметили плывущим по реке под Нижний Новгородом. Нижегородцы увидели произошедшее рядом с загородным отелем «Чайка».
Видео очевидцы выложили в соцсети. Комментаторы предположили, что дом изначально был расположен в деревне Погорелка в Павловском районе Нижегородской области, которая находится на правом берегу Оки.
Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, на мете работает оперативная группа, ситуация выясняется.
Борьба с паводками в Нижегородской области продолжается. Вода отступила от 221 участка и 60 домов, но многие территории все еще затоплены. Так, сотни могил затопило на Стригинском кладбище в Нижнем Новгороде.
Кроме паводков, нижегородцы столкнулись и с первыми травяными пожарами. Огонь охватил территорию площадью свыше 40 тысяч квадратных метров.