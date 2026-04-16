В Подмосковье двое мужчин украли около 1 тыс. пачек сигарет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые украли из магазина мешки с сигаретами. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в совершении преступления. Транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции на Егорьевском шоссе, а находившиеся в нем мужчины задержаны», — сказала она, добавив, что в тайнике, оборудованном недалеко от места совершения кражи, оперативники обнаружили и изъяли часть похищенной продукции.

Петрова рассказала, что ночью злоумышленники при помощи монтировки взломали входную дверь торговой точки в поселке Гжельского кирпичного завода. «Проникнув внутрь, они собрали в полиэтиленовые мешки пачки с сигаретами, после чего скрылись с места преступления, похитив также терминал сбора данных для учета и списания товара. Общая сумма ущерба составила более 350 тыс. рублей», — уточнила начальник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Задержанные арестованы.