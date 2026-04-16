Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Жуткое массовое ДТП произошло на трассе Тольятти — Димитровград

Днем 16 апреля на 15 километре дороги Тольятти — Димитровград в Ставропольском районе произошла жесткая лобовая авария. По данным ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 12.10 62-летний мужчина за рулем LADA Granta выехал на встречку и столкнулся с Mitsubishi ASX, а потом отечественный автомобиль откинуло на машину EXEED, которая ехала в попутном направлении.