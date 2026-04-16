Белорус хотел ехать с сыном на одном месте в маршрутке, а в итоге избил водителя

Источник: Комсомольская правда

Белорус хотел ехать с сыном на одном месте в маршрутке, а в итоге избил водителя. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Осенью 2025 года 61-летний житель Орши намеревался вместе с малолетним сыном поехать на маршрутке из Витебска в Оршу. Однако мужчина забронировал на свое имя только одно пассажирское место.

Во время конфликта с водителем транспортного средства, белорус, используя нецензурную брань, ударил мужчину кулаком в область головы. При попытке вывести фигуранта из салона, он толкнул водителя.

«В результате падения из автомобиля на посадочную платформу и удара о бордюрный камень потерпевший получил тяжкие телесные повреждения — закрытые переломы правой ноги», — сообщили в ведомстве.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд Железнодорожного района Витебска вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 339 и статьи 155 Уголовного кодекса белорусу было назначено наказание в виде штрафа в размере 110 базовых величин, или 4400 рублей.

