Белорус хотел ехать с сыном на одном месте в маршрутке, а в итоге избил водителя. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Осенью 2025 года 61-летний житель Орши намеревался вместе с малолетним сыном поехать на маршрутке из Витебска в Оршу. Однако мужчина забронировал на свое имя только одно пассажирское место.
Во время конфликта с водителем транспортного средства, белорус, используя нецензурную брань, ударил мужчину кулаком в область головы. При попытке вывести фигуранта из салона, он толкнул водителя.
«В результате падения из автомобиля на посадочную платформу и удара о бордюрный камень потерпевший получил тяжкие телесные повреждения — закрытые переломы правой ноги», — сообщили в ведомстве.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Суд Железнодорожного района Витебска вынес обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 339 и статьи 155 Уголовного кодекса белорусу было назначено наказание в виде штрафа в размере 110 базовых величин, или 4400 рублей.
Ранее обманувший 57 белорусов на 1,7 млн рублей автомошенник надолго сядет в тюрьму.
Тем временем система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси: «За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки».
Кстати, мы узнали, что произошло после фиаско 0:4 минского «Динамо» в серии второго раунда плей-офф КХЛ от «Ак Барса»: «Лучше, чтобы сразу заискрило».