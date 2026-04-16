Обвиняемого в терроризме пермского политика оставили в СИЗО до конца июня

Ленинский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следственного отдела краевого УФСБ России о продлении срока содержания под стражей Константина Окунева*. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую — залог или подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Пермского политика и бизнесмена обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма. Обвиняемый с марта 2024 года по июнь 2025 года размещал информацию в личном телеграмм-канале и на своей странице во «ВКонтакте».
В судебном заседании следователь просил продлить обвиняемому срок содержания под стражей. По его мнению, обстоятельства для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились. Обвиняемый, опасаясь сурового наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда. При наличии доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» он может продолжить заниматься преступной деятельностью.
Прокурор просил отказать в удовлетворении заявленного Константином Окуневым* и его защитником ходатайства, продлить обвиняемому срок содержания под стражей. Постановлением суда срок содержания обвиняемого под стражей продлен на 2 месяца до 27 июня 2026 года.
«Постановление в законную силу не вступило», — сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.
В марте этого года защита также не смогла изменить меру пресечения обвиняемого в преступлении.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.