Итоги проверки воды в Урене после вспышки норовируса озвучили эксперты

Согласно результатам микробиологических, санитарно-химических и вирусологических тестов, вода соответствует требованиям для питья и хозяйственно-бытовых нужд. Тем не менее, в период весеннего паводка населению по-прежнему рекомендуется подвергать воду термической обработке путем кипячения перед употреблением.