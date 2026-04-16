Итоги проверки воды в Урене после вспышки норовируса озвучили эксперты

Жители Уренского городского поселения снова могут употреблять водопроводную воду без опасений. Лабораторные исследования подтвердили ее безопасность после недавней вспышки норовирусной инфекции. Информация об этом представлена МУП «Уренские тепловые сети».
Проверки были инициированы в связи с обнаружением случаев заражения норовирусом среди местного населения, при этом вода рассматривалась как потенциальный фактор передачи инфекции.
Следует отметить, что ранее по данному происшествию был запрошен отчет от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В ходе разбирательства эксперты регулярно брали образцы воды из источников и распределительной системы. Все проведенные анализы не выявили присутствия патогенных микроорганизмов, способных вызвать кишечные заболевания.
Согласно результатам микробиологических, санитарно-химических и вирусологических тестов, вода соответствует требованиям для питья и хозяйственно-бытовых нужд. Тем не менее, в период весеннего паводка населению по-прежнему рекомендуется подвергать воду термической обработке путем кипячения перед употреблением.
Ранее количество пострадавших с норовирусом в Урене выросло до 70.