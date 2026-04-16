В селе под Воронежем гость избил хозяйку до реанимации

Разъяренный гость набросился с кулаками на хозяйку дома под Воронежем.

В Воронежской области по подозрению в жестоком избиении женщины задержали 36-летнего мужчину. По версии полиции, он был в числе гостей 42-летней пострадавшей во время застолья 14 апреля.

Компания выпивала в доме на улице Победа села Стрелица Семилукского района. Алкоголь разгорячил гостей и хозяйку, между ними завязалась перепалка. В какой-то момент 36-летний мужчина дал волю кулакам и жестоко избил женщину кулаками.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг, перелом челюсти и переломы ребер.

Подозреваемого сразу задержали. В отделе полиции он признался в преступлении и объяснил свою ярость обидой на оскорбления, которые женщина якобы высказала в его адрес под действием алкоголя.

Сейчас задержанный находится в изоляторе. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет колонии.