Суд назначил компенсацию ребенку, на которого упала лестница в школе

В Кемеровской области суд обязал выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда школьнику, который получил травмы в результате падения пожарной лестницы. Инцидент произошел 22 января 2026 года в Крапивинской средней школе во время перемены.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Кузбасса, металлическая конструкция обрушилась на ребенка, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы и ссадины.

«Суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда», — пояснили в пресс-службе корреспонденту Сiбдепо, подчеркнув, что жизнь и здоровье являются важнейшими нематериальными благами.

Решение пока не вступило в законную силу.