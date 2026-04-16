Петербуржец пойдет под суд за то, что забрался по стене дома к своей девушке

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 25-летний местный житель пойдёт под суд за вандализм: он нестандартным образом забрался по стене дома в квартиру к своей девушке, сообщает «Петербургский дневник».
Инцидент произошёл средь бела дня ещё осенью 2025 года. Молодой человек, используя молоток-гвоздодер, пробивал облицовочную плитку на фасаде — и таким образом поднялся по стене дома до балкона квартиры на седьмом этаже. Ущерб, причинённый дому, оценивается более чем в 240 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». В ходе следствия выяснилось, что молодой человек стремился попасть в квартиру своей девушки, которая не впускала его через дверь.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в Пушкинский районный суд.