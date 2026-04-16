Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржец пойдет под суд за то, что забрался по стене дома к своей девушке

Правда, для их целей он молотком расколотил фасад здания.

Источник: Нижегородская правда

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 25-летний местный житель пойдёт под суд за вандализм: он нестандартным образом забрался по стене дома в квартиру к своей девушке, сообщает «Петербургский дневник».

Инцидент произошёл средь бела дня ещё осенью 2025 года. Молодой человек, используя молоток-гвоздодер, пробивал облицовочную плитку на фасаде — и таким образом поднялся по стене дома до балкона квартиры на седьмом этаже. Ущерб, причинённый дому, оценивается более чем в 240 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». В ходе следствия выяснилось, что молодой человек стремился попасть в квартиру своей девушки, которая не впускала его через дверь.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в Пушкинский районный суд.