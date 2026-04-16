Волгоградку осудят за страшную смерть 4-летней дочери

Жуткой и нелепой была смерть 4-летней девочки в первые сентябрьские дни 2025 года. Маленькая волгоградка скончалась по вине собственной матери, считают в региональном Следкоме.
За несколько дней до этого, 26 августа, женщина вместе с малыми детьми переходила через железнодорожный переезд на ушице Шурухина в Тракторозаводском районе. Девочка упала и ударилась о рельсы и каменистую насыпь.
Ребенок получил множество травм, особенно ее беспокоила боль в ноге. Первые дни мать рассчитывала, что ушибы и раны заживут сами. Пару дней спустя она все же привела дочь к травматологу, тот порекомендовал лечение по месту жительства. Но волгоградка его совет проигнорировала.
Девочка тем временем стала жаловаться еще и на боль в груди, которая становилась все сильнее. А 2 сентября она скончалась, так и не получив медицинской помощи.
«Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила из-за осложнений от травмы грудной клетки и ноги, которые осложнились тяжелым инфекционным процессом», — поясняет старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник.
Следователи установили прямую связь между полученными ребенком травмами, отсутствием медпомощи и наступлением смерти. Матери уже предъявлено обвинение в причинение смерти ребенку по неосторожности. Она предстанет перед судом.
