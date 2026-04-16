Эксперт Власов сказал, что случилось с Усольцевым и Потаенковым

Причинами пропажи семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье и спецназавца Потаенкова на Красноярских Столбах стали грубые ошибки самих исчезнувших. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru рассказал консультант по туризму Туристско-информационного центра Красноярского края Эдуард Власов. Он принимал участие во многих поисковых операциях.
Сердечный приступ и скользкая куртка.
История с пропавшим 9 марта 2026 на Восточных Столбах бывшим военным, исчезновения которого называют похожим на сценарий с Усольцевыми, до сих пор не имеет финала. Виктор Потаенков поднялся в сторону скалы Ермак и через полчаса созвонился с женой. Через час его телефон уже не отвечал. Эдуард Власов ездил на поиски мужчины. Он подробно описал версии произошедшего, которые отрабатывались его группой.
«Мужчина припарковался у Восточного входа в нацпарк, поднялся в сторону Ермака, через полчаса созвонился с женой, а ещё через час его телефон уже не отвечал. Мы с командой отрабатывали два основных сценария. Первый — сердечный приступ. Когда человеку резко становится плохо, он инстинктивно ищет место, где можно присесть. Отходит чуть в сторону от тропы, находит пень или поваленное дерево, садится, а потом заваливается в позу эмбриона. Если это случилось на северном склоне, снег его быстро засыпал — после начала метели поиски стали почти невозможными. На южном склоне снег сходит быстрее, там шансы обнаружить тело есть уже в апреле. Куртка у него яркая, синяя, так что рано или поздно его найдут».
Вторая версия, по словам Эдуарда, — падение с видовой точки. Стоял на краю скалы, например на Ермаке, поскользнулся, упал и покатился вниз. В лёгкой и скользкой болоньевой куртке он мог, вероятно, заехать под сугроб. Когда снег стает, скорее всего его обнаружат.
«Мы прочёсывали скальные участки, где можно соскользнуть, использовали лавинный метод — протыкали снег палками. Максим, один из наших, во время поисков наткнулся на медвежью берлогу и разбудил молодого трёхлетнего медведя. Тот, к счастью, вылез уже после нашего ухода — оператор с квадрокоптера потом заснял его на дереве. Медведь напасть не мог: на Столбах звери привыкли к людям и знают, что с ними лучше не связываться», — уверен спортсмен-поисковик.
Роковая погода и паника.
Другая трагедия, потрясшая регион — пропажа семьи Усольцевых на Кутурчинах. Там поиски столкнулись с суровой реальностью сибирской природы: резким перепадом температур и сложным рельефом.
Власов объясняет, почему даже в знакомой местности ситуация могла развиваться стремительно и не в пользу людей.
«Там совсем другая история, но тоже трагическая. Конец сентября, аномально тёплый день, плюс 25 . Люди ушли в горы практически в шортах, не думая, что после захода солнца температура рухнет. Ночью в Красноярске было около нуля, а на Кутурчинах — минус пять, а то и все −10°С. Они могли просто замёрзнуть», — считает Эдуард.
По мнению Власова, первую ночь Усольцевы, возможно, ещё и продержались. Но потом, не исключает эксперт, началась паника, которая заставляет совершать ошибки — они пошли не туда, уходили всё дальше. Местность там сложная: курумники, живые камни, которые двигаются под ногами. Чётких троп в том месте нет, ориентироваться трудно даже опытным туристам.
А потом, как известно, пошёл снег, и следы моментально замело. Протыкать палкой, как это принято во время схода лавин, огромную территорию невозможно физически. История, увы, повторяющаяся. И напоминает пропажу экспедиции Дятлова на уральском перевале в 1959 году. До сих пор исследователи в тупике.
«Только там загадок больше, а здесь, как видится, многое вполне объяснимо: холод, паника, ошибки», — уверяет походник.
Надежда на май.
На сегодняшний день активная фаза поисков на Кутурчинах приостановлена по погодным условиями. Остается только ждать, когда природа сама откроет свои тайны.
«Поиски возобновятся в мае, не исключено, что причина трагедии будет установлена», — сказал Власов.