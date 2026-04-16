Найдут! Эксперт Власов сказал, что случилось с Усольцевым и Потаенковым

«Мужчина припарковался у Восточного входа в нацпарк, поднялся в сторону Ермака, через полчаса созвонился с женой, а ещё через час его телефон уже не отвечал. Мы с командой отрабатывали два основных сценария. Первый — сердечный приступ. Когда человеку резко становится плохо, он инстинктивно ищет место, где можно присесть. Отходит чуть в сторону от тропы, находит пень или поваленное дерево, садится, а потом заваливается в позу эмбриона. Если это случилось на северном склоне, снег его быстро засыпал — после начала метели поиски стали почти невозможными. На южном склоне снег сходит быстрее, там шансы обнаружить тело есть уже в апреле. Куртка у него яркая, синяя, так что рано или поздно его найдут».