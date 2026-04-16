В Прикамье водитель «Хавала» пострадал в ДТП с «Мерседесом»

Спасатели прибыли на место, где столкнулись автомобили «Хавал» и «Мерседес». Специалисты стабилизировали машины и с помощью специнструмента помогли водителю «Хавала» выбраться из салона. Мужчину 1979 года рождения передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.