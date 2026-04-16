В Прикамье водитель «Хавала» пострадал в ДТП с «Мерседесом»

Авария произошла на федеральной трассе.

ДТП произошло на федеральной трассе в Краснокамском округе, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».

Авария случилась 15 апреля в 15:51 на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь (1053-й километр). Сигнал о происшествии поступил в ЕДДС Краснокамского МО.

Спасатели прибыли на место, где столкнулись автомобили «Хавал» и «Мерседес». Специалисты стабилизировали машины и с помощью специнструмента помогли водителю «Хавала» выбраться из салона. Мужчину 1979 года рождения передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавшего.

Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.