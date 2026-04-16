«Золотую судью» Хахалеву объявили в международный розыск

Елену Хахалеву лишили полномочий в июле 2020 года. По данным ВККС, через год она покинула Россию. В 2021 году против нее возбудили дела о мошенничестве и служебном подлоге, в июне 2022-го ее заочно арестовали. В январе прошлого года Хахалеву задержали в Баку, однако в марте Азербайджан отказал России в ее выдаче.