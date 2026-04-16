«Золотую судью» Хахалеву объявили в международный розыск

«Находится в международном розыске, в частности, Хахалева Елена Викторовна», — сказал представитель Генпрокуратуры (цитата по ТАСС).
В надзорном ведомстве уточнили, что Хахалева в данный момент находится за пределами России.
В начале апреля Октябрьский суд Кубани наложил арест на движимое и недвижимое имущество Хахалевой, ее супруга, матери и сестры, а также еще 36 связанным с ними лицам. Новое судебное заседание состоится 17 апреля.
Иск был подан из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства и обязанностей судей.
Летом 2017 года в Сети распространились кадры со свадьбы дочери Хахалевой — журналисты оценили стоимость торжественного мероприятия в сумму около 4,5 млн руб. В резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре на свадьбе дочери судьи выступали, в частности, певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. По словам Хахалевой, расходы на организацию торжества взял ее супруг, «крупный предприниматель».
Согласно судебным материалам, семья Хахалевой незаконно обогащалась, переводя доходы в имущество, транспорт и другие активы. В частности, ее муж Роберт оформил на аффилированные структуры высоколиквидные угодья и получил контроль над земельным фондом площадью более 12,5 тыс. га.
Также в схеме участвовала сестра Хахалевой Наталия, работавшая судьей Арбитражного суда Кубани и содействовавшая освобождению связанных с Робертом компаний от уплаты многомиллионных налогов и платежей. На мать Хахалевой в 2014—2020 годах было оформлено имущество стоимостью свыше 100 млн руб. В начале апреля глава ВС Игорь Краснов поручил ВККС направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок в отношении сестры Хахалевой.
Елену Хахалеву лишили полномочий в июле 2020 года. По данным ВККС, через год она покинула Россию. В 2021 году против нее возбудили дела о мошенничестве и служебном подлоге, в июне 2022-го ее заочно арестовали. В январе прошлого года Хахалеву задержали в Баку, однако в марте Азербайджан отказал России в ее выдаче.
