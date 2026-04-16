В Уфе арестованный депутат объявил голодовку

В пресс-службе СУ СКР по РБ ранее пояснили, депутат, будучи руководителем коммерческой организации, обвиняется в хищении средств АО «Башспирт». Ему предъявили обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей «присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый, действуя в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО «Башспирт», обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного для государственного холдинга договора аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. Так, через подконтрольную обвиняемому структуру бюджету РБ был причинен совокупный ущерб в размере более 257 млн рублей.