Уголовное дело возбудили из-за массового ДТП с пострадавшим в Навашине

В Навашинском городском округе случилось столкновение трех автомобилей: внедорожника марки «Грейт Вол», легкового автомобиля «Форд» и спецтехники — экскаватора с погрузчиком.

По факту ДТП, повлекшего за собой серьезные травмы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 31 октября 2025 года в Навашинском городском округе случилось столкновение трех автомобилей: внедорожника марки «Грейт Вол», легкового автомобиля «Форд» и спецтехники — экскаватора с погрузчиком.

Водитель китайского внедорожника, мужчина 1951 года рождения, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди идущего экскаватора, допустил столкновение с ним. После этого он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд».

В следствие аварии пассажирка внедорожника, женщина 1949 года рождения, получила травмы, классифицирующиеся как тяжкие телесные повреждения.

В отношении предполагаемого виновника аварии, который является уроженцем Владимирской области, возбуждено уголовное дело по первой части статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется расследование.

Ранее нижегородский водитель пытался уйти от сотрудников ДПС и вылетел в реку.