Супружеская пара погибла при пожаре в многоквартирном доме в Гомеле

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Прибывшие по вызову на пожар в одной из гомельских многоэтажек, спасатели обнаружили в горевшей квартире хозяев, они погибли, сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

По данным МЧС, сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Богданова поступило утром на номер 112. Прибывшие на место спасатели увидели дым, идущий из окна квартиры на пятом этаже.

«При проведении разведки работники МЧС обнаружили погибших хозяина квартиры 1961 года рождения и его супругу 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате было повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок.

Эвакуация жильцов не проводилась, так как задымления в подъезде не было. Причина происшествия устанавливается, среди основных версий рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.