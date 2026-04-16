Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Предстоит выяснить, что стало причиной отравления, сообщает челябинское областное управление СКР.
В одном из садиков Челябинска отравились дети
В Челябинске в одном из детских садов отравились дети. Следователям попалась на глаза публикация, согласно которой, родители детей, посещающих садик, сообщили о вспышке кишечной инфекции. По предварительным данным, один ребенок госпитализирован.