Пассажирку не пустили на рейс до Алматы: в МВД объяснили причины

Как сообщили на ведомственном сайте МВД, жительница Алматы во время регистрации на рейс нарушала общественный порядок — нецензурно высказывалась в адрес окружающих. В ходе проверки выяснилось, что гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На основании акта представителя авиакомпании сотрудники отдела полиции на транспорте сняли женщину с рейса сообщением Актау — Алматы.
«Сотрудниками транспортной полиции женщина доставлена в комнату полиции и привлечена к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за мелкое хулиганство», — уточнили в полиции.
По данным МВД, с начала года полицейские выявили 48 правонарушений, совершенных на борту. В их числе: 31 факт, связанный с распитием алкогольных напитков и появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 8 фактов мелкого хулиганства, 4 случая курения на борту самолетов, а также иные нарушения.