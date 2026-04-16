В Нижнем Новгороде задержан сотрудник ПВЗ, подозреваемый в мошенничестве

Полиция задержала сотрудника одного из пунктов выдачи заказов в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Известно, что 21-летний работник ПВЗ на проспекте Гагарина в 2025 году похитил товары, принадлежащие маркетплейсу, на общую сумму 1 млн 792 тысячи 234 рубля.
Через свой аккаунт и через знакомых он заказывал в пункт выдачи, где сам же и работал, мобильники, планшеты и ноутбуки. После поступления товаров злоумышленник отменял заказы, а гаджеты забирал себе и сдавал в ломбард. Полученные с продажи деньги молодой человек тратил на личные цели.
В настоящее время он задержан и допрошен. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что сотрудница маркетплейса в Нижнем Новгороде похитила за день товары на 100 тысяч рублей.