Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде задержан сотрудник ПВЗ, подозреваемый в мошенничестве

Он похитил товар, принадлежащий маркетплейсу.

Полиция задержала сотрудника одного из пунктов выдачи заказов в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Известно, что 21-летний работник ПВЗ на проспекте Гагарина в 2025 году похитил товары, принадлежащие маркетплейсу, на общую сумму 1 млн 792 тысячи 234 рубля.

Через свой аккаунт и через знакомых он заказывал в пункт выдачи, где сам же и работал, мобильники, планшеты и ноутбуки. После поступления товаров злоумышленник отменял заказы, а гаджеты забирал себе и сдавал в ломбард. Полученные с продажи деньги молодой человек тратил на личные цели.

В настоящее время он задержан и допрошен. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что сотрудница маркетплейса в Нижнем Новгороде похитила за день товары на 100 тысяч рублей.