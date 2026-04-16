В Воронеже, выпав из окна, погиб пенсионер

В Воронеже под окнами многоэтажного дома на улице 45-ой Стрелковой дивизии прохожие обнаружили тело мужчины. Предположительно, смерь наступила в результате падения из окна.
Позже стало известно, что погибшему 83 года. На месте трагедии работают следователи. СУ СК начал проверку обстоятельств гибели мужчины, добавили в пресс-службе ведомства.
