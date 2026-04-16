В Перми суд рассмотрит уголовное дело трех мошенников с аферой на 39 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех жителей Перми. Преступную группу обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей и пособничестве в уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору в крупном размере.
В период с января 2021 года по март 2023 года двое обвиняемых являлись руководителями общества с ограниченной ответственностью. При пособничестве третьего они создали фиктивный документооборот между руководимой ими организацией и не осуществляющими реальной предпринимательской деятельности юридическими лицами.
Аферисты внесли в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021 и 2022 годы заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным взаимоотношениям. Их преступные действия повлекли уклонение от уплаты налогов на сумму более 39 млн руб.
Еще одним направлением преступной группы стало изготовление более 100 поддельных платежных поручений. С их помощью троица мошенников обналичила свыше 15 млн руб.
«Материалы уголовного дела поступили в Дзержинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу», — сообщил Единый портал прокуратуры РФ.