«Многократные отказы в госпитализации»: Минздрав выявил нарушения после смерти ребенка в Мангистау

В Министерстве здравоохранения заявили, что после смерти ребенка в больнице и поликлинике Мангистауской области провели внеплановые проверки и выявили ряд нарушений, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Telegram- канале Минздрава, сейчас для проведения проверки по факту смерти ребенка 2012 года рождения в Мангистауской области формируется комиссия. В ее состав войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля — главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.

«19 февраля 2026 года пациент был доставлен санитарной авиацией в АО “Научный центр педиатрии и детской хирургии” (город Алматы) для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля 2026 года зафиксирован летальный исход», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Министерством здравоохранения уже проведены внеплановые проверки медицинских организаций Мангистауской области по факту оказания медицинской помощи пациенту.

В ходе проверки в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице выявлены следующие нарушения: многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года); отсутствие проведения консилиумов; неполный учет обращений пациента; недостаточная оценка состояния; несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике № 2 установлены:

  • неполный сбор анамнеза;
  • отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;
  • расхождение диагноза с клинической картиной;
  • отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

«По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике № 2», — добавили в министерстве.

СК