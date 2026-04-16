Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салам алейкум, звоню по девочкам»: в Волгограде накрыли мошенников

О блестящей операции волгоградских полицейских рассказал Telegram-канал «Плохие новости». Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, организаторы которого специализировались на «вопросах по девочкам».

Схема была проста, но работала безотказно. Аферисты выкладывали в Сети фальшивое предложение интимных услуг, когда клиент попадался на удочку и набирал номер, работавший на телефоне мужчина менял голос на женский и озвучивал условия. Клиент переводил деньги.

Если же у него возникали сомнения, тактика тут же менялась: аферист звонил уже с угрозами, имитируя кавказский акцент. И, представляясь Зелимханом, запугивал свою жертву так, что люди тут же расплачивались за неоказанные услуги.

Не испугался только один из потенциальных клиентов — он обратился в полицию. Результатом стало задержание. Мошенник на камеру продемонстрировал свои таланты.

«Салам алейкум, я звоню решить с тобой вопрос. Ты звонил вчера по девочкам? Там сейчас программа заблокировалась, вопрос надо решить тихо, мирно, спокойно. Можешь оплатить заказ и никаких проблем не будет», — проговорил аферист полицейским текст, с которым обращался к тем, кто интересовался продажной любовью.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как рецидивисты вымогали деньги у участника СВО.