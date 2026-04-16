Появились подробности о плывущем по Оке доме под Нижним Новгородом

Появилась информация о доме, плывущем по Оке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, впервые дом заметили плывущим по реке под Нижний Новгородом рядом с загородным отелем «Чайка».
Позднее, по ГУ МЧС по региону, спасатели аварийно-спасательного отряда Нижегородской области обнаружили строение в районе затона Бабинский.
По сообщениям спасателей, сигналов о помощи не поступало. Дальнейшая информация по-прежнему устанавливается.
Ранее вода отступила от 221 участка и 60 домов в Нижегородской области.