Один полицейский погиб, трое ранены при задержании преступника в Оренбургской области

В Оренбургской области находившийся в федеральном розыске злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Один правоохранитель погиб, трое получили ранения, сообщает управление МВД России по Оренбургской области.
Как уточнили в ведомстве, оперативники отдела полиции № 3 МУ МВД России «Орское» прибыли в поселок Аккермановка для задержания опасного преступника. Заметив приближающихся полицейских, подозреваемый открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.
От полученных ранений один из сотрудников полиции скончался. Еще трое правоохранителей пострадали — в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сам нападавший скрылся с места преступления. Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию.