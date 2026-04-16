Деревянный дом уплыл по Оке из-за весеннего паводка в Нижегородской области

Деревянный дом унесло паводком в Нижегородской области. Избушка дрейфовала по Оке в районе Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Плывущий по реке дом очевидцы заметили рядом с поселком Желнино в Дзержинске. На место выехала оперативная группа спасателей.
Позднее в МЧС сообщили, что плавающую постройку обнаружили в районе затона Бабинский.
Сигналов о помощи не поступало, вероятно, дом был заброшен. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось о том, что тело погибшего мужчины достали из пруда в Пильнинском районе. Спасатели работали на безымянном пруду в селе Курмыш 16 апреля. Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются, труп передан сотрудникам полиции, которым предстоит установить личность погибшего человека.