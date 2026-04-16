В Воронеже мужчина ограбил цветочный павильон

Желание порадовать свою девушку красивым букетом толкнуло 29-летнего воронежца на преступление. Мужчина и раньше уже имел проблемы с законом, но не смог устоять перед соблазном сделать широкий жест без финансовых затрат.
Будучи в нетрезвом состоянии, воронежец вечером зашел в павильон, торговавший живыми цветами. Посетитель прошёл без разрешения в холодильную камеру, откуда взял цветочную композицию, а с полки —ароматическую свечу. На призывы флориста вернуть товары, мужчина не реагировал и поспешил скрыться с букетом.
Директор торговой точки обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно задержали. В полиции он пояснил, что у него тяжёлое материальное положение. Гуляя по улице, он увидел цветочный павильон, зашёл и решил порадовать свою девушку цветочной композицией: забрал её и ушёл.
За этот криминально-роматнический порыв воронежцу грозит до 4 лет лишения свободы.