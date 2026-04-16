Девятиклассник распылил перцовку в краснодарском филиале гимназии № 18

Один из учеников краснодарского филиала гимназии № 18 распылил в помещении школы газовый баллончик. От действия газа пострадали двое детей, сообщает Муниципальный центр управления города со ссылкой на департамент образования.
На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи, которая доставила несовершеннолетних в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП).
По предварительным данным, виновником инцидента стал учащийся девятого класса. С подростком и его родителями работают сотрудники полиции, которые проводят опросы для выяснения всех обстоятельств и мотивов этого поступка.
В школе проведена санитарная обработка и проветривание помещений.