Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизмену

По данным пресс-службы, по указанию сотрудника СБУ мужчина произвел разведку местности и разместил в прибрежной зоне вблизи Геленджика ранее полученное из тайника оборудование для швартовки безэкипажного катера.
«После прибытия катера осужденный должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления», — сказано в сообщении.
Катер своевременно обнаружили и уничтожили российские военные, а мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год, и конфисковал в доход государства автомобиль, мобильные телефоны и пять тысяч долларов США, полученные осужденным от куратора.