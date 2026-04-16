Швартовал вражеский БЭК: житель Керчи получил срок за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. 38-летний житель Керчи на 14 лет отправится в колонию строгого режима за государственную измену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, фигурант подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, по указанию сотрудника СБУ мужчина произвел разведку местности и разместил в прибрежной зоне вблизи Геленджика ранее полученное из тайника оборудование для швартовки безэкипажного катера.

«После прибытия катера осужденный должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления», — сказано в сообщении.

Катер своевременно обнаружили и уничтожили российские военные, а мужчину задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил злоумышленника к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год, и конфисковал в доход государства автомобиль, мобильные телефоны и пять тысяч долларов США, полученные осужденным от куратора.

