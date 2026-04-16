И стены помогают: экс-чиновница из Волгограда хочет быть судимой на родине

Бывшая руководитель департамента экономразвития и инвестиций мэрии Волгограда Анна Елисеева обратилась с жалобой в Верховный суд России. Экс-чиновница требует, чтобы ее судили на Родине, а не в Краснодаре, как постановил Четвертый кассационный суд (4 КСОЮ).
На изменении территориальной подсудности настояла Генпрокуратура. В надзорном ведомстве посчитали, что так будет обеспечена объективность правосудия, а кроме того, исключены сомнения в беспристрастности волгоградских судей. В 4 КСОЮ требование поддержали.
«Был учтен характер и степень общественной опасности преступлений, в которых обвиняются экс-руководитель департамента и еще пять фигурантов», — уточнила пресс-секретарь суда Элеонора Зайкина.
Ранее с аналогичной жалобой обратилась адвокат другого фигуранта — заместителя гендиректора, председателя совета директоров компании «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва, сообщает v102.ru. По данным издания, Елисеевой инкриминируют получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков. Сама она вины не признает и хотела бы доказывать свою невиновность на родине, где, как гласит пословица, и стены помогают.
Ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщили, что за год в регионе выловили 1 177 взяточников.