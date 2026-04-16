Готовивший диверсию с использованием дронов и БЭК житель Крыма, получил 14 лет колонии

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю Керчи, признанному виновным в государственной измене. Мужчина готовил диверсию по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Следствие установило, что фигурант действовал по указанию куратора из Службы безопасности Украины. По заданию крымчанин разведал побережье под Геленджиком и подготовил место для швартовки морского беспилотника. Он планировал собрать доставленные катером БПЛА и подготовить их к запуску.
Замысел преступника был сорван Вооруженными силами РФ, которые обнаружили и уничтожили морской дрон до того, как он достиг берега. Сам исполнитель был задержан сотрудниками ФСБ России.
Суд признал мужчину виновным по статье «Государственная измена». С учетом позиции государственного обвинителя его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, в доход государства конфискованы автомобиль, средства связи и 5 тысяч долларов США, полученные осужденным в качестве вознаграждения за преступление.