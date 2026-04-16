Пенсионер на BMW упал в Обводный канал в Кронштадте

BMW вылетел в Обводный канал в Кронштадте вечером 16 апреля. ЧП произошло возле Синего моста. На помощь водителю тут же кинулись очевидцы. Его удалось достать из холодной воды. Со слов свидетелей происшествия, никто не погиб.
— У футштока в канал упала машина и утонула. За рулем был дедушка. Его смогли вытащить прохожие, он жив, — написали очевидцы в группе «Подслушано в Кронштадте» во ВКонтакте.
По словам другого свидетеля ЧП, водитель перепутал передачу.
— Вместо задней врубил переднюю и слетел в канаву. Его достали. Все с ним хорошо, а вот машина поплыла дальше по течению, — говорит очевидец, сфотографировавший утонувшую иномарку.
Теперь на месте работают спасатели МЧС, которые пытаются вытащить «бегемота из болота». Пенсионера передали врачам. Официальной информации о ДТП пока не поступало.