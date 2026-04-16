Двух жителей Богородска осудят за разбой

Богородская городская прокуратура признала виновными двух молодых людей, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Компания пьяных молодых людей напала на знакомую девушку. Ударив ее, они отняли у потерпевшей золотые украшения, сотовый телефон и рюкзак с вещами. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Девушке был причинен вред здоровью средней тяжести, а также материальный ущерб в размере свыше 170 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что полиция раскрыла хищение мобильников из комиссионных магазинов Нижнего Новгорода.