Водитель Audi сбил электросамокатчика в Челябинске

В Челябинске 24-летний мужчина за рулём Audi сбил 28-летнего электросамокатчика. Водитель двухколёсного транспорта получил травмы, его увезли в больницу. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Авария произошла накануне в 04:35 на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Кирова. По данным ГАИ, пострадавший пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на арендованном самокате, не спешившись.

— Дорожно-транспортное происшествие оформлено и зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП у легковушки разбилось лобовое стекло.

Днём ранее на северо-западе Челябинска 77-летний водитель Kia Rio сбил 12-летнюю школьницу, ехавшую на арендованном электросамокате.