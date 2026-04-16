Водитель Audi сбил электросамокатчика в Челябинске

Авария произошла накануне в 04:35 на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Кирова. По данным ГАИ, пострадавший пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на арендованном самокате, не спешившись.
— Дорожно-транспортное происшествие оформлено и зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП у легковушки разбилось лобовое стекло.
Днём ранее на северо-западе Челябинска 77-летний водитель Kia Rio сбил 12-летнюю школьницу, ехавшую на арендованном электросамокате.