В подмосковном детском саду 42 ребенка заболели кишечной инфекцией

Прокуратура организовала проверку после массового заболевания в одном из детских садов города. За медицинской помощью обратились 42 воспитанника и 2 сотрудника учреждения, семеро детей госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования для установления источника инфекции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Одинцовская городская прокуратура начала проверку после массового обращения воспитанников детского сада за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительной информации надзорного ведомства, признаки заболевания у детей начали проявляться в период с 9 по 16 апреля. Всего за помощью к медикам обратились 44 человека — 42 воспитанника и двое сотрудников учреждения. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации семерых детей, остальным назначено необходимое лечение.

В рамках прокурорской проверки специалисты дадут правовую оценку действиям руководства детского сада и лиц, ответственных за организацию питания. Ведомство проверяет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм на объекте; по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое обследование и отбирают пробы для проведения лабораторных исследований, которые помогут установить источник инфекции.