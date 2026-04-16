В подмосковном детском саду 42 ребенка заболели кишечной инфекцией

Одинцовская городская прокуратура начала проверку после массового обращения воспитанников детского сада за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По предварительной информации надзорного ведомства, признаки заболевания у детей начали проявляться в период с 9 по 16 апреля. Всего за помощью к медикам обратились 44 человека — 42 воспитанника и двое сотрудников учреждения. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации семерых детей, остальным назначено необходимое лечение.
В рамках прокурорской проверки специалисты дадут правовую оценку действиям руководства детского сада и лиц, ответственных за организацию питания. Ведомство проверяет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм на объекте; по результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое обследование и отбирают пробы для проведения лабораторных исследований, которые помогут установить источник инфекции.