Педагог дополнительного образования умер на работе в Сарове

85-летний педагог дополнительного образования МБОУ «Школа № 11 г. Сарова» скончался на работе сегодня днем, 16 апреля, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Во время проведения занятия по шахматам в кабинете школы мужчина почувствовал себя плохо и упал. Воспитанники позвали на помощь охранника, и тот вызвал скорую помощь.
«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника. Инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
