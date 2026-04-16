Педагог дополнительного образования умер на работе в Сарове

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

85-летний педагог дополнительного образования МБОУ «Школа № 11 г. Сарова» скончался на работе сегодня днем, 16 апреля, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Во время проведения занятия по шахматам в кабинете школы мужчина почувствовал себя плохо и упал. Воспитанники позвали на помощь охранника, и тот вызвал скорую помощь.

«Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника. Инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что ведомство проверяет информацию о нападении на парикмахера в Нижнем Новгороде.