В Балахне вынесли приговор энергетику из-за гибели рабочего от метана

Сотрудник очистных сооружений получил условный срок за нарушение охраны труда, которое привело к смертельному отравлению слесаря.

В Балахне осудили энергетика цеха очистных сооружений за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Трагедия произошла в июле 2025 года на канализационной насосной станции во время выполнения работ по сбору и очистке сточных вод.

Следствием и судом установлено, что в помещении станции скопился метан из-за неисправной вентиляции, работу которой должен был контролировать осужденный. В результате 68-летний слесарь по контрольно-измерительным приборам получил острое отравление газом и скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала высокая концентрация токсичного газа в воздухе.

Суд признал энергетика виновным по части 2 статьи 143 УК РФ. Учитывая все обстоятельства дела, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что экс-начальницу управления нижегородского минграда осудили за взятку.