В Балахне вынесли приговор энергетику из-за гибели рабочего от метана

В Балахне осудили энергетика цеха очистных сооружений за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Трагедия произошла в июле 2025 года на канализационной насосной станции во время выполнения работ по сбору и очистке сточных вод.
Следствием и судом установлено, что в помещении станции скопился метан из-за неисправной вентиляции, работу которой должен был контролировать осужденный. В результате 68-летний слесарь по контрольно-измерительным приборам получил острое отравление газом и скончался на месте. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала высокая концентрация токсичного газа в воздухе.
Суд признал энергетика виновным по части 2 статьи 143 УК РФ. Учитывая все обстоятельства дела, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
