В Балахне вынесли приговор энергетику из-за гибели рабочего от метана

В Балахне осудили энергетика цеха очистных сооружений за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Трагедия произошла в июле 2025 года на канализационной насосной станции во время выполнения работ по сбору и очистке сточных вод.