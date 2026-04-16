Замгендиректора МХАТ имени Горького Гезерова арестовали по делу о хищении

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Артура Гезерова, заместителя генерального директора МХАТ имени Горького. Он пробудет в СИЗО как минимум до 8 июня 2026 года. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.