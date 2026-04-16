«Взяточная империя»: за что задержали главу Западно-Сибирской железной дороги Грицая

Главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая задержали по подозрению в получении взяток на 50 миллионов рублей. Он получал деньги от бизнесменов, а взамен обеспечивал им покровительство. Незадолго до этого задержали еще нескольких должностных лиц из РЖД, получавших взятки от предпринимателей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих расследований.
Задержание Грицая.
Сотрудники ФСБ задержали руководителя Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД) Александра Грицая в четверг, 16 апреля. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
— Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ, — сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, в период с апреля 2025-го по апрель 2026 года чиновник получил несколько взяток на общую сумму 50 миллионов рублей от бизнесменов, занимающихся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками. Взамен он пообещал обеспечить предпринимателям общее покровительство, в том числе приоритетное заключение госконтрактов с их компаниями.
Вместе с Грицаем задержали одного из предпринимателей, который давал ему деньги. Сам чиновник находится на допросе в Новосибирской области, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Карьера и доходы Грицая.
Александр Грицай родился в 1972 году в новосибирском городе Карасук, отучился на железнодорожника в Сибирской государственной академии путей сообщения и сразу после окончания вуза стал работать по специальности.
Первые годы Грицай трудился помощником составителя поездов, затем был дежурным по станции. В 1999 году он впервые был назначен на руководящую должность, став замначальника железнодорожной станции Омск-Пассажирский. Затем он возглавил станцию Карасук. Также он некоторое время был замначальника Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
С 2010 по 2011 год Грицай возглавлял Новосибирское отделение Западно-Сибирской железной дороги, потом занимал пост первого заместителя Западно-Сибирской железной дороги. А в мае 2018 года мужчину назначили начальником Западно-Сибирской железной дороги — филиала госкорпорации «РЖД».
До становления начальником Грицай пробовал себя в политике и был депутатом Заксобрания Новосибирской области пятого созыва — с 2010 по 2015 год. Будучи парламентарием, в 2014 году он задекларировал доход в размере 5,2 миллиона рублей.
На тот момент в собственности у чиновника была квартира размером 54,3 квадратного метра. Его жена владела еще одной квартирой на 107 «квадратов» и легковым автомобилем Volkswagen Passat.
За долгие годы работы в сфере железнодорожного транспорта Грицай получил множество наград, в том числе ордена «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, знак «За особый вклад в развитие РЖД IV степени» и благодарность министра транспорта РФ. Также он был удостоен звания заслуженного работника транспорта РФ.
Следственные действия в РЖД.
Это не первое уголовное дело в РЖД за последнее время. В конце января 2026 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о взятках в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД. Тогда же задержали нескольких чиновников, но их личности не раскрывались.
По версии следствия, с 2020 по 2026 год чиновники систематически получали взятки от представителей вагоноремонтных предприятий по всей стране. Руководители дирекции завышали этим компаниям рейтинги надежности, скрывали факты некачественного ремонта вагонов, подделывали документы в пользу предпринимателей. Бизнесмены перечисляли деньги на счета родственников чиновников или оплачивали им кредиты. В преступной схеме участвовали минимум 52 человека. Суммарно чиновники могли получить не менее 19 миллионов рублей.
В марте 2026 года стало известно о задержании начальника управления вагонного хозяйства одного из подразделений Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Романа Хойхина. Следователи считают, что с 2023 по 2025 год он получил от руководства Великолукского вагоноремонтного завода взятки почти на 12,5 миллиона рублей. Взамен чиновник заключал с ними контракты на ремонт железнодорожных вагонов.
Вместе с Хойхиным задержали взяткодателей и посредников, все они полностью признали вину. Сам чиновник сознался в содеянном лишь частично. Связаны ли дела Хойхина и Грицая, неизвестно.
По похожему делу судили бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Осенью 2025 года его приговорили к 13 годам тюрьмы за вымогательство взятки у дорожной фирмы. Еще его лишили почетных званий, госнаград и двух домов. Во время оглашения приговора мужчина пил кофе, а затем аплодировал судье.