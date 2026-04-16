«Взяточная империя»: за что задержали главу Западно-Сибирской железной дороги Грицая

Главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая задержали по подозрению в получении взяток на 50 миллионов рублей. Он получал деньги от бизнесменов, а взамен обеспечивал им покровительство. Незадолго до этого задержали еще нескольких должностных лиц из РЖД, получавших взятки от предпринимателей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих расследований.