Оплывина накрыла охранное здание в Алматы после сильных дождей

Сообщение о происшествии по адресу: участок № 380, поступило на пульт 112 вечером 16 апреля в 18:10. Грязевая масса, сошедшая со склона, накрыла охранное здание, расположенное на нижнем участке.
В результате инцидента в здании были выбиты стекла и повреждена крыша. К счастью, по данным экстренных служб, обошлось без жертв и пострадавших.
Для ликвидации последствий происшествия и обследования территории были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты ГУ «Казселезащита». Всего на месте работали четыре человека и две единицы специальной техники.
