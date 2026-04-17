Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оплывина накрыла охранное здание в Алматы после сильных дождей

В Бостандыкском районе Алматы из-за обильных дождей произошел сход оплывины объемом 300 кубических метров, в результате чего пострадало охранное здание в СО «Ремизовка», передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сообщение о происшествии по адресу: участок № 380, поступило на пульт 112 вечером 16 апреля в 18:10. Грязевая масса, сошедшая со склона, накрыла охранное здание, расположенное на нижнем участке.

В результате инцидента в здании были выбиты стекла и повреждена крыша. К счастью, по данным экстренных служб, обошлось без жертв и пострадавших.

Для ликвидации последствий происшествия и обследования территории были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты ГУ «Казселезащита». Всего на месте работали четыре человека и две единицы специальной техники.

Ранее стало известно, что в Алматы лавина остановила туристов, мечтавших о снежной «кругосветке».