Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилота British Airways уволили за секс-видео с 16 стюардессами

Пилот British Airways, оказавшийся в центре скандала с тайной съемкой, был уволен из авиакомпании, сообщает The Sun. 31-летний мужчина подозревается в том, что тайно записывал на видео свои сексуальные контакты как минимум с 16 стюардессами, а затем распространял эти материалы в Сети.

Источник: Life.ru

Несмотря на то, что полицейское расследование ещё не окончено, британский авиаперевозчик принял решение расторгнуть с ним контракт. Изначально, после жалоб пострадавших женщин, его лишь временно отстранили от полётов.

В марте 2026 года в полицию поступило коллективное заявление от нескольких женщин, обвинивших члена экипажа в несанкционированной видеосъемке. Пострадавшие также сообщили о возможном употреблении данным сотрудником наркотических веществ.

Ранее Life.ru сообщал, что три члена лётного экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с экстремальной дозой марихуаны, которые им подарил один из пассажиров.

